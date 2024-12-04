مجلس النواب يصوت اليوم على الثقة بحكومة جعفر حسان

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثالث.

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وتنتهي جلسة مجلس النواب اليوم بالتصويت على الثقة بحكومة جعفر حسان، وفقًا لما أعلن المجلس.

وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم الاثنين، 84 نائبا من أصل 138.



وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة إلى أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة بإحدى الكلمات: "ثقة، حجب، امتناع".