مجلس النواب يعتمد تعديلات الأعيان ويقر قانون المنافسة

الإثنين، 30-03-2026 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   صوّت مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، لصالح قرار مجلس الأعيان برفض تعديلات على مادتين في قانون المنافسة لسنة 2026، وإقرار القانون بأجمله.اضافة اعلان


وكان مجلس الأعيان قد رفض في وقت سابق، شطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون المنافسة لجعل مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.
 
 


