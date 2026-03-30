مجلس النواب يعتمد تعديلات الأعيان ويقر قانون المنافسة

11:32 ص

الوكيل الإخباري- صوّت مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، لصالح قرار مجلس الأعيان برفض تعديلات على مادتين في قانون المنافسة لسنة 2026، وإقرار القانون بأجمله.





وكان مجلس الأعيان قد رفض في وقت سابق، شطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.



وجاءت الأسباب الموجبة لقانون المنافسة لجعل مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.





