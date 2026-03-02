الإثنين 2026-03-02 03:39 م

مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

ز
تعبيرية
 
الإثنين، 02-03-2026 02:35 م
الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب المادة 44 من مشروع قانون التأمين التي أوضحت حالات التعويض في حال أقدم المؤمن عليه على الانتحار.اضافة اعلان


وبحسب المادة فإنه لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة إذا انتحر المؤمن عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم.

كما أوضحت أن المؤمن يجب أن يلتزم برد مبلغ يعادل القيمة التصفوية المحددة في العقد إلى المستفيد، واستحقاق مبلغ التأمين إذا ثبت أن الانتحار وقع نتيجة فقدان الإرادة أو الإدراك.

وتضمنت المادة ذاتها حرمان المستفيد من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناشئة عن العقد إذا تسبب قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، على أن يعاد مبلغ يساوي القيمة التصفوية إلى المؤمن له أو ورثته حسب مقتضى الحال.

وبموجب المادة فقد عرّفت الفقرة (ج) من المادة (44) القيمة التصفوية بأنها إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية إن وجدت، بعد طرح الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية وأي سحوبات تمت على العقد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

أخبار محلية الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

أخبار محلية القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

أخبار محلية الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه



 






الأكثر مشاهدة