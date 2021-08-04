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الأربعاء، 04-08-2021 04:57 م

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الشركات

النواب 2


الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021، كما ورده من مجلس الأعيان.
المجلس، وافق أيضا على تحويل مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 إلى لجنته القانونية، وعلى تحويل مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 إلى لجنته المالية.

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ووافق أيضا على تحويل مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021 إلى لجنة السياحة النيابية.


وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إنه جرى في "مشروع قانون معدل لقانون الشركات جرى إضافة كلمة الرسوم لحساب التصفية بدون أموال لتمكين المصفي من إنهاء أعمال التصفية بالسرعة الممكنة والدفع بعجلة الشركات الموجودة بالمحكمة بالتصفية، والتي كانت تشكل عائقا أمام ذلك".


وأضاف: "مع العلم أن هذه الرسوم قد تكون تدفع لجهات رسمية مثل المحاكم، ودائرة الأراضي والمساحة؛ لذا، أوصي المجلس الكريم بتأييد ما جاء من مجلس الأعيان".


 




 

 


 

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