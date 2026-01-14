الأربعاء 2026-01-14 03:12 م

مجلس النواب يقر 3 مواد في معدل قانون المنافسة لسنة 2025

الأربعاء، 14-01-2026 01:02 م
الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، 3 مواد في مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، قبل أن يرفع رئيس المجلس مازن القاضي الجلسة حتى إشعار آخر.اضافة اعلان


وصوّت النواب، خلال جلسة تشريعية، مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بأن يبدأ سريان القانون بعد مرور 90 يوما  تلى نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة، من خلال إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تسمى دائرة حماية المنافسة تتبع إداريا لوزير الصناعة والتجارة.

بدوره أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أنه لن يسجل على اللجنة تفريخ أي هيئات مستقلة جديدة، وأن تحويل مديرية إلى دائرة يهدف لتطوير العمل ولن تكون دائرة مستقلة.

كما يتضمن القانون تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
 
 


