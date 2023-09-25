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الإثنين، 25-09-2023 11:37 ص

مجلس النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

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الوكيل الإخباري - كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس لجنة التعليم والشباب الدكتور طالب الصرايرة باسم المجلس، اليوم الإثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت مؤخراً في دبي.

وقال النائب الصرايرة إن هذا الإنجاز يفخر به كل الأردنيون، وهو إنجاز يبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة سندس الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.

وحضر التكريم النواب: فواز الزعبي ونواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وأحمد القطاونة ومحمد أبو صعيليك.

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