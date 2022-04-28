الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاة وإصابة بليغة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

سعر كيلو الليمون يقفز اليوم إلى 250 قرش

الاتحاد الأوروبي يحذر الشركات من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

إدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة شنغن رسمياً

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى إيفاد طلبة خارجياً

وفيات الخميس 28-4-2022

الإفتاء توضح حكم دفع زكاة الفطر عن الجنين

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين في الأقصى

الملك يغادر أرض الوطن إلى أمريكا

أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

الخميس، 28-04-2022 07:23 ص

مجلس النواب يناقش اليوم تعديلات قانون التنفيذ

نواب1


الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021.

اضافة اعلان


اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنهت الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون، حيث قال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.


وأكد أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.


وبين أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، إضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشديد العقوبات على مخالفات السير القاتلة

4202221124342393495190

الأعيان يتبرع بـ5 آلاف دينار لصالح الأسرّة البيضاء

ازمة سير (11)

خدمات الأعيان تبحث الازدحامات المرورية في عمّان

نواب ٢

فلسطين النيابية تؤكد أهمية التعاون مع ملكية شؤون القدس لدعم مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

0L5A0017

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

52595306_430162007526124_585033635875258368_n

سؤال نيابي حول النادي الفيصلي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-04-05 at 2.19.47 PM

الدغمي: القضية الفلسطينية من ثوابت الأردن المركزية

151574203_775766036387851_4045685653112102026_n

تيسير كريشان رئيسا للجنة الصحة والبيئة النيابية

0L5A6467

عمل النواب تناقش برنامج التشغيل الوطني الثلاثاء

0L5A0411

انتخاب رئيس ومقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اليوم

M63A0259

خارجية النواب تدين اقتحامات المتطرفين لباحات الأقصى

0L5A0427

النواب يقر مشروع قانون إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة