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الأحد، 17-03-2024 11:27 ص

مجلس النواب يناقش معدل قانون أمانة عمّان الاثنين

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الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية، غدا الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال). اضافة اعلان


وكان دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد صباح يوم الاثنين الموافق 2024/3/18 وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة من الدورة العادية الثالثة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان الكُبرى لسنة 2024، قبل إحالته إلى مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

 




 

 


 

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