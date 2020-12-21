مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الاثنين، جلسته الثانية، والتي ينتخب فيها لجان المجلس الدائمة الـ (15) سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي له.

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واللجان، هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".



وتستهل الجلسة بحلف اليمين الدستوري من قبل أعضاء مجلس النواب الذين لم يقسموا اليمين سندا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".

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