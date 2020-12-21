الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

ألمانيا تزف بشرى سارة حول سلالة كورونا الجديدة واللقاحات

بغداد : استهداف السفارة الأميركية بصواريخ كاتيوشا

الهواري يكشف تفاصيل هامة حول السلالة الجديدة لكورونا وخطرها على الاردن

الوطني لمكافحة الاوبئة: يجب دراسة خيار أحد ثلاثاء خميس لعودة المدارس بالاردن

وزير الصحة البريطاني : الإغلاق بسبب السلالة الجديدة قد يدوم شهوراً

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

لبنان: 11 وفاة و 1534 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 21-12-2020 08:13 ص

سندا لأحكام المادة (38) من نظام المجلس

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

ط
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الاثنين، جلسته الثانية، والتي ينتخب فيها لجان المجلس الدائمة الـ (15) سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي له.

اضافة اعلان

واللجان، هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".


وتستهل الجلسة بحلف اليمين الدستوري من قبل أعضاء مجلس النواب الذين لم يقسموا اليمين سندا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان:  "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120201111457718152608

الدغمي ينضم إلى كتلة الشعب النيابية

5fdf587fd15e6

الملك يستمع إلى رد مجلس الأمة على خطاب العرش

320201112143526815958

نواب العقبة يوجهون رسالة لرئيس الوزراء

267317_2_1608396570

تشكيل كتلة الشعب بمجلس النواب - أسماء

920182713513699446301

مجلسا الأعيان والنواب يرفعان ردهما على خطاب العرش السامي اليوم

dbf239d0-0185-4c1e-9800-65e86cda235f

إعلان تشكيل كتلة العدالة و الصقور رئيسا لها

أخبار متعلقة
dbf239d0-0185-4c1e-9800-65e86cda235f

إعلان تشكيل كتلة العدالة و الصقور رئيسا لها

320202915045797784551

وفاة شقيق النائب فواز الزعبي

920182712367417852225

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

c82d45a0-1ab0-44ae-95b7-f9652ba2d9f5

مجلس النواب يختار لجنة الرد على خطبة العرش

67780323_2165298066932634_3131505056885506048_n

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للشعب الأردني

6a60ff72-91a2-4b97-a5c7-aca129b9d7b0

نقابة المحامين تنقل العودات لسجل غير المزاولين - وثيقة