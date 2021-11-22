مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلستين تشريعتين صباحية ومسائية، حيث يتلو فيها مشاريع قوانين وردته من الحكومة، ويختار أعضاء اللجان الدائمة.

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وخلال الجلسة، يتلو النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، مع إعطاء هذه المشاريع صفة الاستعجال.



ويتلو أيضا، اعتذار المكتب عن تفويض المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش والالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضواً ليتم انتخابهم في الجلسة.



وخلال الجلسة، يتم انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وهي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، و المرأة وشؤون الأسرة.

