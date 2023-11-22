محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

الوكيل الإخباري - ردّ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، على أسئلة النائب جعفر ربابعة، حول الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة وأسعار الكتب المدرسية، وتطعيم الطلبة .

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وبيّن محافظة، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الرسوم التي تتقاضاها المدارس تحدد بموجب اتفاق عقد يوقع بين المدرسة والطالب أو ولي أمره ولا يجوز رفعها إلا بموافقة وزارة التربية.



وأضاف أن الكتب المدرسية لها سعر محدد من الوزارة ولا يجوز تجاوزه.



وبالنسبة للمطاعيم ، أكد محافظة أن هناك فرق خاصة من وزارة الصحة تختص بتطعيم طلبة المدارس ضمن ترتيبات معينة وهي تقوم بالتنسيق مع قسم الصحة المدرسية وزيارة المدارس وإجراء التطعيم .