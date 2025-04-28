مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة

وأشارت المذكرة التي وقع عليها عدد من النواب، أنه يجب أن تعدل الرواتب بحيث تكون على الاقل للحد الأدنى من الأجور، وأن تكون مشمولة بالضمان الاجتماعي علمًا انه تم تعيينهم على نظام المكافأة بنص المادة (211 ) براتب ( 160 ) دينار.
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