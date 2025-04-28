مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة

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الوكيل الإخباري- طالبت مذكرة نيابية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، الحكومة بتعديل رواتب موظفين المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب. اضافة اعلان





وأشارت المذكرة التي وقع عليها عدد من النواب، أنه يجب أن تعدل الرواتب بحيث تكون على الاقل للحد الأدنى من الأجور، وأن تكون مشمولة بالضمان الاجتماعي علمًا انه تم تعيينهم على نظام المكافأة بنص المادة (211 ) براتب ( 160 ) دينار.