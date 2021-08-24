الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 03:21 م

مشتركة الأعيان تبحث قضايا العمل والبطالة

مجلس-النواب


الوكيل الاخباري - التقت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، عددا من الخبراء المتخصصين والمعنيين بقضايا العمل والبطالة.

وتتكون اللجنة المشتركة من 7 لجان، وهي الخدمات العامة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، المالية والاقتصادية برئاسة جمال الصرايرة، الصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، الزراعة والمياه برئاسة عاكف الزعبي، العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة عيسى مراد، الطاقة والثروة المعدنية برئاسة الدكتور صالح ارشيدات، التربية والتعليم برئاسة الدكتور وجيه عويس، إلى جانب مقرري اللجان السبع.

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