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الأربعاء، 18-10-2023 08:59 م

مطالبة بإعادة التجنيد الإجباري في الاردن

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الوكيل الاخباري - طالب النائب عدنان مشوقة بإعادة التجنيد الإجباري والجيش الشعبي. 

كما طالب مشوقة خلال جلسة للنواب عقدت اليوم الحكومة بمد يدها لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وإعادة فتح مكاتبها في الأردن .

ودعا لإقامة جسر جوي يمد الأهل في غزة بكافة المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

كما طالب مشوقة بطرد السفير الصهيوني من الأردن وإغلاق سفارة الاحتلال، وإعادة السفير الأردني وإغلاق السفارة الأردنية لدى الاحتلال؛ والغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال.

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