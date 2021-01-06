مطالبة بتحسين أوضاع المستخدمين المدنيين في الجيش

الوكيل الاخباري -

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تبنى 29 نائباً مذكرة نيابية تطالب بدعم كافة أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي العسكريين والمدنيين بكافة مواقعهم وبكافة رتبهم للدور والمهام الملقاة على عاتقهم والتي تجلت بأبها صورها اثناء جائحة كورونا.واستذكر النواب الموقعون على المذكرة الرعاية التي احيطت الافراد المدنيين الذين يخدمون بجانب صفوف القوات المسلحة العسكريين وذلك بشمول المدنيين بقانون الاسكان العسكري وتعديل مكافأة نهاية الخدمة وعلاوة غلاء المعيشة للأسرة الواحدة بعد ان وافق رئيس هيئة الاركان على تحسين اوضاعهم.وأكد النواب تفهمهم لما تمر به البلاد من جائحة الكورونا، الا اننا نطالب بضرورة انصاف مدنيين القوات المسلحة اسوة بزملائهم وذلك السير مضياً بالتعهدات التي صرح بها سابقاً.