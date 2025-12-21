مطالبة بحذف الوحدة الرابعة من مادة الأحياء لطلبة مواليد 2008

وأكّد القرالة، أهمية تطوير نظام الثانوية العامة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وسوق العمل، ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة، مشددا على ضرورة التدرج في تطبيق النظام ووضوح التعليمات الناظمة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحسن التنفيذ.
وقرّرت اللجنة عقد اجتماع مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وإدارة الامتحانات، والجهات ذات العلاقة، لمواصلة بحث النظام الجديد.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع ملامح النظام وأهدافه وآليات تطبيقه، ومدى جاهزية وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، وانعكاساته على الطلبة والمراحل التي تسبق الثانوية العامة، إضافة إلى مناقشة إيجابياته وسلبياته، وما قد يترتب عليه من تهميش لبعض المواد العلمية وأثر ذلك على المستوى التعليمي.
وفيما يخص مادة الأحياء لطلبة مواليد 2008، طالب تربويون ومعلمون مختصون، إلى جانب خبراء مشاركين في الاجتماع، بحذف الوحدة الرابعة من المادة.
