الأحد 2025-12-21 04:50 م

مطالبة بحذف الوحدة الرابعة من مادة الأحياء لطلبة مواليد 2008

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 21-12-2025 02:27 م
الوكيل الإخباري-   ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها الأحد، نظام الثانوية العامة الجديد القائم على الحقول الدراسية والممتد على مدار سنتين، بحضور المدير العام لمدارس النظم الحديثة مصطفى العفوري، ونخبة من التربويين والخبراء والمعلمين. اضافة اعلان


وأكّد القرالة، أهمية تطوير نظام الثانوية العامة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وسوق العمل، ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة، مشددا على ضرورة التدرج في تطبيق النظام ووضوح التعليمات الناظمة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحسن التنفيذ.

وقرّرت اللجنة عقد اجتماع مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وإدارة الامتحانات، والجهات ذات العلاقة، لمواصلة بحث النظام الجديد.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع ملامح النظام وأهدافه وآليات تطبيقه، ومدى جاهزية وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، وانعكاساته على الطلبة والمراحل التي تسبق الثانوية العامة، إضافة إلى مناقشة إيجابياته وسلبياته، وما قد يترتب عليه من تهميش لبعض المواد العلمية وأثر ذلك على المستوى التعليمي.

وفيما يخص مادة الأحياء لطلبة مواليد 2008، طالب تربويون ومعلمون مختصون، إلى جانب خبراء مشاركين في الاجتماع، بحذف الوحدة الرابعة من المادة.

 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار شركة زين

أخبار الشركات زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”

جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

أخبار الشركات جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

أخبار الشركات جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها

أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

أخبار محلية أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الرواجفة

أخبار محلية العيسوي: حكمة الملك ووعي شعبه السند الحقيقي للأردن ورصيد لا ينفد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً



 






الأكثر مشاهدة