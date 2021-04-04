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الأحد، 04-04-2021 07:18 م

مطالبة بفتح المساجد في رمضان

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور أحمد السراحنة، الوضع الوبائي في المملكة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
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وطالب رئيس وأعضاء اللجنة، الحكومة بالعمل على توحيد اللجان والمرجعيات المتخصصة بوضع الجائحة، والخروج بمرجعية واحدة، لافتين إلى أن كثرة المرجعيات الموجودة تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والوبائي.
 
وأكدوا، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة فراس الهواري وأمين عام وزارة الصحة بالوكالة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي وعدد من المختصين،ضرورة إعادة النظر في القوانين والإجراءات للخروج بمعطيات توازن بين الاقتصاد والصحة للانتصار على "كورونا".

إلى ذلك، شدد السراحنة على أهمية الإسراع في إعطاء المطاعيم ضد الفيروس، وذلك للتخفيف من انتشاره، الأمر الذي سيساعد على تحقيق المناعة، بالإضافة إلى مراجعة حظر يوم الجمعة، وتقليل ساعات الحظر، كي يتسنى للمواطنين التحرك بطريقة سهلة لقضاء حاجاتهم دون اللجوء إلى الاكتظاظ غير المبرر.

كما أكد ضرورة فتح المساجد في شهر رمضان المبارك. 

 




 

 


 

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