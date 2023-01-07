مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

الوكيل الاخباري - اكد النائب بلال المومني ان النواب وقعوا على المذكرة النيابية التي تطالب بقبول طلبات جميع المتقدمين للحصول على المنح والقروض الى الحكومة .



واضاف المومني في تصريحات صحفية ان الحكومة ملزمة بشمول كافة الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط بالحصول على المنح تحديدا وليس القروض , نظرا لعدم قدرة المتقدمين الذين انهوا دراستهم من ايجاد فرص عمل للمباشرة في سداد القروض .



ولفت المومني الى ان واجب الحكومة هو تأمين المبالغ الكافية لتغطية الرقم المطلوب سنويا لشمول كافة الطلبة المستحقين للمنح والقروض ، قائلا : لايجوز ان تنتظر الحكومة دائما التوجيهات الملكية ، مؤكدا على ان المجلس سيوجه نداء للملك في حال عدم استجابة الحكومة للمذكرة النيابية بقبول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض ممن انطبقت عليهم الشروط .

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