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مطالبة للحكومة بدراسة شروط دفع وسداد القروض

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الأربعاء، 20-01-2021 11:45 م

مطالبة للحكومة بدراسة شروط دفع وسداد القروض

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 الوكيل الاخباري - وجه 30 نائباً مذكرة نيابية لرئيس مجلس النواب تطالب الحكومة بدراسة قروض وشروط المنح من شركات التمويل مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة.
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وتأتي المذكرة وفق ما نشر فيها، بعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبيرٍ من السيدات في الأردن لعدم قُدرتهن على دفع وسداد قروض السيدات وأهمية إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.

وطالب النواب في المذكرة بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعاقد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن.

وشددوا خلالها على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع.

وطالبوا ايضا بضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.

 




 

 


 

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