مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد

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الوكيل الإخباري- طالبت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، بزيادة موازنة محافظة إربد، مؤكدة أن الميزانية الحالية، البالغة 14 مليون دينار، لا تفي بالاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظة، التي تُعد ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجرتها الكتلة إلى محافظة إربد، التقت خلالها بمحافظ إربد رضوان العتوم، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية، لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة في تشرين الثاني 2024، وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية المعلنة آنذاك.



وأكد النائب أبو هنية أن الكتلة تتبنى ملفات تنموية ذات أولوية ضمن رؤيتها الاقتصادية، تشمل قطاعات الزراعة، والسياحة، والاقتصاد، والتعدين، والصناعات الخفيفة، مشددًا على أن هذه القطاعات تشكل ركائز رئيسية في دعم التنمية المحلية المستدامة.



وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية ستشمل جميع محافظات المملكة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والمسؤولين، وفهم التحديات والفرص على أرض الواقع، بما يسهم في صياغة خطط وطنية فعالة تلبي تطلعات المواطنين.



وخلال اللقاء، استعرض محافظ إربد رضوان العتوم أبرز المشاريع المنجزة منذ جلسة مجلس الوزراء، موضحًا أن المحافظة شهدت تنفيذ 22 مشروعًا أُنجزت بالكامل بنسبة 100%، فيما يجري العمل على تنفيذ 9 مشاريع إضافية، إلى جانب مشروع بيئي قيد الطرح.



ولفت العتوم إلى أن النشاط العمراني والاقتصادي المتسارع في إربد يستدعي مزيدًا من الدعم الحكومي، خاصة في ظل التوسع السكاني الكبير، مؤكدًا أن الحاكمية الإدارية تتابع عن كثب تنفيذ المشاريع الحكومية بالتعاون مع مجلس المحافظة والبلديات، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.



بدوره، شدد عضو الكتلة ورئيس لجنة السياحة النيابية الدكتور وصفي حداد على أهمية استثمار المقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها إربد، داعيًا إلى تفعيل برامج متكاملة لاستقطاب الزوار وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي.



من جانبه، أكد النائب الدكتور مؤيد العلاونة أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم قبل دخول سوق العمل، مشيرًا إلى زيارة الكتلة للواء الطيبة لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والطبيعية، وضرورة استثمارها بما يخدم المجتمع المحلي.



وفي إطار دعم القطاع الصناعي، شاركت الكتلة في لقاء مع وزير الصناعة في مدينة الحسن الصناعية، حيث أشادت بجودة المنتجات الوطنية، وطالبت بإطلاق مشاريع تدريب مهني تسهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق.



وأكد أعضاء الكتلة، النواب: المحامي محمد بني ملحم، الدكتور إياد جبرين، والسيدة مي السردية، أن إربد تحتاج إلى دعم إضافي عبر زيادة موازنتها، بما يتيح تنفيذ مشاريع تنموية أكثر فاعلية وتأثيرًا.



كما زارت الكتلة لواء الطيبة مرة أخرى لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والتاريخية، ودعت إلى جذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية، وضرورة إدراج برامج سياحية متكاملة لتعزيز النشاط السياحي وتوفير فرص العمل.



وفي ختام الزيارة، جددت الكتلة التزامها بمواصلة متابعة المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الجهود في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.



وضم الوفد النيابي لكتلة "عزم" كلًا من: الدكتور أيمن أبو هنية (رئيس الكتلة)، الدكتور مؤيد العلاونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور إياد جبرين، الدكتور وصفي حداد، والنائب مي السردية، إلى جانب مشاركة عدد من نواب محافظة إربد، هم: فراس القبلان، شاهر شطناوي، وهالة الجراح.