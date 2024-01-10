الأربعاء 10-01-2024
الوكيل الاخباري
 

توقف عمل تلفريك عجلون يومي الخميس والجمعة

كيف نفذ الحوثيون "الهجوم الأكبر" أمس في البحر الأحمر؟

هيئة شؤون الأسرى: 26 فلسطينيا اعتقل بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية

قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بحي الرمال في غزة

للتعامل مع المنخفض الجوي .. أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

إياتا: الطلب على الشحن الجوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي

الخيرية الهاشمية: انطلاق طائرة مساعدات جديدة لغزة - صور

من هو طبيب الفقراء الذي أحدث رحيله حزناً عارماً في الأردن ؟

اجتماع برلماني طارئ حول فلسطین ينطلق في إيران

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

الخيرية الهاشمية: انطلاق طائرة مساعدات جديدة لغزة - صور

الأربعاء، 10-01-2024 01:28 م

ملتقى البرلمانات يلتقي اتحاد المرأة الأردنية

WhatsApp Image 2024-01-10 at 1.20.47 PM


الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة على أن المرأة الأردنية ساهمت بتغيير النظرة حولها من خلال النجاحات التي حققتها أثناء توليها العديد من المناصب الرسمية.اضافة اعلان


وأشارت خلال لقاء الملتقى اليوم الأربعاء، برئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي وعدد من أعضائه، حضرت جانبا منه مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، الى دور الاتحاد بتمكين المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.

ودعت الرواحنة، إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية عبر المشاركة بالانتخابات والأحزاب لإيصال صوتها للمعنيين.

من جهتهم دعا النواب: هادية السرحان، فليحة الخضير، آمال الشقران، الى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها بالأحزاب والترشح والانتخاب.

من جهتهم قال رئيس وأعضاء الاتحاد، ان المرأة ناضلت لتحصيل حقوقها في العديد من التشريعات فضلا عن مساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وزيادة وعي المرأة.

ولفتن الى ان الاتحاد، قاطع التمويل القادم من الدول التي تمول جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضن تجربة برلمان الطفل الذي يهدف لتعليم الأطفال الديمقراطية بالفعل والمساواة بالحقوق بما فيها حقوق ذوي الاعاقات.

واشرن إلى أبرز أهداف الاتحاد، كتعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت؛ انطلاقا من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام كرامة الانسان وحقوقه، والسعي لدمج المرأة في تنمية المجتمع المحلي وتحسين مكانتها الاجتماعية وتمكينها من استثمار طاقاتها الإبداعية والإنتاجية على نحو أفضل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0411

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

new_227984_6708_soc

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

1704804245499

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدا الأربعاء

WhatsApp Image 2024-01-09 at 1.23.04 PM

قانونية النواب تطالب شركات الأمن والحماية بالتقيد في صرف الحد الأدنى للأجور

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.31 AM (1)

شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

WhatsApp Image 2023-12-19 at 1.32.22 PM

الأسرة النيابية تبحث تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية والحزبية

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

0L5A6467

النواب ينعى الشهيد النعيمي والنائب السابق قراقيش

WhatsApp Image 2023-12-12 at 2.38.07 PM

"الأسرة النيابية" تلتقي سيدات مجتمع مدني من محافظة الزرقاء

WhatsApp Image 2023-12-12 at 1.47.17 PM

الصفدي ينعى النائب السابق عمر قراقيش