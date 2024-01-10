ملتقى البرلمانات يلتقي اتحاد المرأة الأردنية

الوكيل الإخباري

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- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة على أن المرأة الأردنية ساهمت بتغيير النظرة حولها من خلال النجاحات التي حققتها أثناء توليها العديد من المناصب الرسمية.وأشارت خلال لقاء الملتقى اليوم الأربعاء، برئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي وعدد من أعضائه، حضرت جانبا منه مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، الى دور الاتحاد بتمكين المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.ودعت الرواحنة، إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية عبر المشاركة بالانتخابات والأحزاب لإيصال صوتها للمعنيين.من جهتهم دعا النواب: هادية السرحان، فليحة الخضير، آمال الشقران، الى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها بالأحزاب والترشح والانتخاب.من جهتهم قال رئيس وأعضاء الاتحاد، ان المرأة ناضلت لتحصيل حقوقها في العديد من التشريعات فضلا عن مساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وزيادة وعي المرأة.ولفتن الى ان الاتحاد، قاطع التمويل القادم من الدول التي تمول جيش الاحتلال الإسرائيلي.وعرضن تجربة برلمان الطفل الذي يهدف لتعليم الأطفال الديمقراطية بالفعل والمساواة بالحقوق بما فيها حقوق ذوي الاعاقات.واشرن إلى أبرز أهداف الاتحاد، كتعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت؛ انطلاقا من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام كرامة الانسان وحقوقه، والسعي لدمج المرأة في تنمية المجتمع المحلي وتحسين مكانتها الاجتماعية وتمكينها من استثمار طاقاتها الإبداعية والإنتاجية على نحو أفضل.