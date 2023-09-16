ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة بالعقبة



الوكيل الاخباري - التقى أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الجمعة مع مجموعة من سيدات المجتمع المدني والناشطات في تجمع لجان المرأة بمدينة العقبة، إذ استمعن إلى أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها التجمع لتشجيع المرأة في المشاركة السياسية .



ودعت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أهمية التشبيك بين التجمع ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة للمرأة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، لافتة أن التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب جاءت منصفة للمرأة.

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