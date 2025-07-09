ملتقى برلماني يبحث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور يعقوب ناصر الدين، في مستهل الجلسة، أن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا يشكل أولوية وطنية، تترجمها الرؤية الملكية السامية التي أكدت في مختلف المناسبات أهمية دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.
وقال إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عززت من حضور المرأة في الحياة العامة، مشيدا بما حققته المرأة الأردنية من نجاحات ملموسة في جميع مواقع المسؤولية، إذ أثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين العمل العام والخاص.
وأشار ناصر الدين إلى أن جامعة الشرق الأوسط تؤمن بدعم المرأة وتمكينها على مختلف الصعد، مبديا استعداد الجامعة ودعمها المطلق لكل مبادرة تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا.
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