مناقشة نيابية لمشاريع قوانين اليوم

الوكيل الإخباري - تعقد لجان نيابية الثلاثاء، عدة اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين منها، مشروع قانون البلديات واللامركزية ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة، وغيرها من القضايا.

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وبحسب جدول نشاطات المجلس تعقد لجنة الزراعة والمياه والبادية اجتماعا لمناقشة نظام عمال الزراعة، فيما تعقد اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) اجتماعا لمناقشة بعض مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.



وتلتقي لجنة التعليم والشباب لمناقشة ملاحظات تتعلق بنتائج الثانوية العامة والتعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا للفصل الصيفي الحالي وغيرها من القضايا.



كما تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، فيما تستكمل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.