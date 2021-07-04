الأحد 04-07-2021
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الأحد، 04-07-2021 07:45 ص

مناقشة نيابية لمشروع قانون البلديات واللامركزية

نواب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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وتواصل اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 على النحو التالي:


بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، وبحضور عدد من رؤساء اتحادات المزارعين.
تزور لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، أمانة عمان للالتقاء مع رئيس لجنة الأمانة بحضور نقيب الفنانين الأردنيين وأعضاء النقابة.


كما تزور لجنة التعليم والشباب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لمناقشة معايير الاعتماد العام والخاص، وتزور أيضا جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للاطلاع على واقع التعليم في الجامعة.

 

 


 




 

 


 

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