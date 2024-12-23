ناصر الدين رئيسة لمُلتقى البرلمانيات الأردنيات

الوكيل الإخباري- توافق مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين، على اختيار النائب تمارا ناصر الدين رئيسة للمُلتقى، والنواب: هالة الجراح نائبًا للرئيس، وهدى العتوم مُقررًا، وأروى الحجايا ناطقًا إعلاميًا باسم المُلتقى.

اضافة اعلان