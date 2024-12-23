ناصر الدين رئيسة لمُلتقى البرلمانيات الأردنيات

وقالت ناصر الدين، في تصريح صحفي بُعيد اختيارها رئيسًا للمُلتقى، إنها ستعمل مع زميلاتها على تعزيز دور المرأة الأردنية في مُختلف المجالات، موضحة أن هذا الأمر طالما كان على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، وكان واحدًا من أهم أهداف مسار التحديث السياسي الذي أسهم في تعزيز حضور المرأة في القطاعات كافة.
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