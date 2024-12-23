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ناصر الدين رئيسة لمُلتقى البرلمانيات الأردنيات

مجلس النواب
مجلس النواب
الإثنين، 23-12-2024 04:46 م

الوكيل الإخباري-    توافق مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين، على اختيار النائب تمارا ناصر الدين رئيسة للمُلتقى، والنواب: هالة الجراح نائبًا للرئيس، وهدى العتوم مُقررًا، وأروى الحجايا ناطقًا إعلاميًا باسم المُلتقى.

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وقالت ناصر الدين، في تصريح صحفي بُعيد اختيارها رئيسًا للمُلتقى، إنها ستعمل مع زميلاتها على تعزيز دور المرأة الأردنية في مُختلف المجالات، موضحة أن هذا الأمر طالما كان على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، وكان واحدًا من أهم أهداف مسار التحديث السياسي الذي أسهم في تعزيز حضور المرأة في القطاعات كافة.

 
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