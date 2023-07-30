الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن

التربية تكشف مستجدات تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

اعتباراً من اليوم .. إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية

الامن العام : هكذا نضبط المركبات المنتهي ترخيصها

المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في عمان

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

الأحد، 30-07-2023 01:28 م

ندوة حوارية نظمها منتدى الإتحاد الوطني للحوار بعنوان : " تمكين المرأة الأردنية ودورها في الاحزاب "

WhatsApp Image 2023-07-30 at 1.31.18 PM


الوكيل الإخباري - يواصل حزب الاتحاد الوطني لقائاته الناجحة ، حيث نظم مؤخراً ندوة داخل مقره تباحث فيها دور المرأة الاردنية سياسياً من خلال الاحزاب و تمكينها في مختلف المجالات ، وذلك من خلال المساواة في الفرص بين الرجال والنساء داخل الاحزاب والعمل على زيادة الوعي بأهمية دور المرأة في المشاركة السياسية والمجتمعية ودورها في اتخاذ القرار ووضع السياسات 
وفي نهاية اللقاء اكدت نائب الامين العام الدكتوره ريما العمري 
"اننا نلتزم في حزب الاتحاد الوطني بتفعيل دور المرأة وتمكينها في الأردن سيسهم في تعزيز التنمية السياسية والاجتماعية للبلاد وتعزيز المشاركة الشاملة لجميع شرائح المجتمع."

اضافة اعلان

 









 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image608c1ed6d7cce

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

9

قانون السير على طاولة "قانونية النواب" اليوم

0L5A0436

"قانونية الأعيان" تناقش اليوم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

النواب

رئيس مجلس النواب يدعو لجلسة صباح الاثنين

النائب-الاول-لرئيس-مجلس-النواب-احمد-الخلايلة-2712202201

الخلايلة: مشروع الجرائم الإلكترونية يحمي حرية المواطن الأردني

7202318141328106868621

النواب يقر رسمياً قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-26 at 9.49.42 AM

حزب الاتحاد الوطني الاردني يرسل مذكرة لمجلس النواب حول مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية

WhatsApp Image 2023-07-25 at 7.10.24 PM

منتدى حزب الاتحاد الوطني الاردني للحوار ينظم ندوة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

WhatsApp Image 2023-07-25 at 5.06.40 PM

"خارجية النواب" تلتقي وفداً بريطانيا يمثل حزبي المحافظين والعمال

WhatsApp Image 2023-07-22 at 3.46.02 PM

منتدى الاتحاد الوطني الاردني للحوار ينظم ندوة بعنوان جدلية قانونية الجرائم الالكترونية قانونيا و سياسيا

WhatsApp Image 2023-07-20 at 2.45.37 PM

حزب الاتحاد الوطني ينطلق بزيارات استقطابية ناجحة للقويسمة ويعلن عن زيارات جديدة لكافة مناطق المملكة

WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.09.39 AM

حزب الاتحاد الوطني الاردني ومركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث يناقشان سبل التعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية