ندوة حوارية نظمها منتدى الإتحاد الوطني للحوار بعنوان : " تمكين المرأة الأردنية ودورها في الاحزاب "

الوكيل الإخباري - يواصل حزب الاتحاد الوطني لقائاته الناجحة ، حيث نظم مؤخراً ندوة داخل مقره تباحث فيها دور المرأة الاردنية سياسياً من خلال الاحزاب و تمكينها في مختلف المجالات ، وذلك من خلال المساواة في الفرص بين الرجال والنساء داخل الاحزاب والعمل على زيادة الوعي بأهمية دور المرأة في المشاركة السياسية والمجتمعية ودورها في اتخاذ القرار ووضع السياسات

وفي نهاية اللقاء اكدت نائب الامين العام الدكتوره ريما العمري

"اننا نلتزم في حزب الاتحاد الوطني بتفعيل دور المرأة وتمكينها في الأردن سيسهم في تعزيز التنمية السياسية والاجتماعية للبلاد وتعزيز المشاركة الشاملة لجميع شرائح المجتمع."

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