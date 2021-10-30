نواب إربد يناقشون احتياجات المحافظة

الوكيل الإخباري - تدارس عدد من نواب محافظة اربد اليوم السبت، أبرز القضايا الملحة على مستوى المحافظة والتي تشكل أولوية للمواطنين وإمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية.

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وأعلنوا خلال لقائهم اليوم بغرفة تجارة اربد عزمهم عقد اجتماع دوري كل يوم سبت من نهاية كل شهر في غرفة تجارة اربد لمناقشة أهم المشاكل التي تهم المحافظة والوطن والمواطنين على حد سواء.



ولفتوا الى أنهم سيتابعون الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين في جميع مستشفيات المحافظة وألويتها التسعة، مؤكدين أن تماسك وصلابة المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية والصحية للمواطنين أولوية مهمة يجب العمل على تطويرها. وناقش النواب إشكالية مشروع "أتوبارك اربد" وانعكاساته السلبية على القطاع التجاري وحركة التسوق التي أثارها رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، مشيرين إلى عزمهم مناقشة الموضوع مع رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى للعمل على تذليل العقبات التي تعيق تطبيق المشروع وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدية والشركة المشغلة.

