الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

"المستقلة للانتخاب" تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

بعد ارتفاع أسعاره محلياً.. الزراعة تفتح باب استيراد الثوم

العقبة الاقتصادية الخاصة تعلن عن فرصة تدريب للباحثين عن عمل

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على بن غفير

وزير خارجية النرويج: هذا الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا

هل تستخدم سيارات الإسعاف وحافلات النقل مسارب الباص السريع؟.. الشواربة يوضح

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية 2023

الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

الأحد، 04-02-2024 01:50 م

هل تستخدم سيارات الإسعاف وحافلات النقل مسارب الباص السريع؟.. الشواربة يوضح

483136


الوكيل الإخباري - أكد أمين عمان يوسف الشواربة أنه لا يمكن استخدام مسارب الباص سريع التردد من أي جهة أخرى مثل سيارات الإسعاف أو حافلات النقل العمومي.

اضافة اعلان


وقال الشواربة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن مسار الباص سريع التردد أنشئ لخدمة الهدف الذي وُجد من أجله الباص السريع ولا يمكن استخدامه من قبل مركبات أخرى لأسباب فنية بحتة.


وأضاف أن هناك حساسات موضوعة داخل مسار الباص سريع التردد وهي مهيئة لتفعيل عمل الإشارات الضوئية عندما يقترب منها الباص لمنحه الأولوية في المرور وإذا ما زاد الضغط عليها فإنها ستؤثر على حركة المرور داخل المدينة.


وأشار الشواربة إلى أن وجود الباص سريع التردد لم يؤثر على عدد المسارب في الشوارع الرئيسية داخل حدود أمانة عمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٢٠٢٤٠٢٠٤_١٣٠٦١١

الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

290600_48_1605509327

الحباشنة: 98 تاجر سلاح مرخص في المملكة

0L5A0017

النقل النيابية تبحث استراتيجية النقل داخل حدود عمان

النواب

بيان صادر عن مجلس النواب

111

النائب عبد السلام الذيابات في ذمة الله

0L5A6224

النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

أخبار متعلقة
٢٠٢٤٠٢٠٤_١٣٠٦١١

الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

0L5A9955

النواب يُقر 13 مادة من مُعدل الحصول على المعلومات

WhatsApp Image 2024-01-17 at 2.51.58 PM

الربابعة رئيسًا لـ"الائتلاف الوطني النيابية"

0L5A6467

اجتماع حكومي نيابي لبحث الإعفاءات الطبية الأحد المقبل

image (17)

النواب يقرأ الفاتحة على روح عضو مجلس الأعيان السابق الرقاد

image (16)

الخلايلة يلتقي مجموعة من ذوي الإعاقة