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الأحد، 11-10-2020 12:09 م

هل ستتأثر القوائم الانتخابية بانسحاب أحد المترشحين ؟

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب أنه تم رفض  11 طلب ترشح للإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها الشهر المقبل لأسباب مختلفة.

وقال المومني في تصريحات صحفية، إنه جرى إبلاغ أصحاب الطلبات ليتسنى لمن يرغب منهم الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وبعدها تنظر المحكمة في قرارات الطعن لإتخاذ القرارات المناسبة.

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ويتعين على الطاعن بالقرار إرفاق بينات واضحة ومحددة وفق ما نص عليه القانون، حيث ستقوم المحكمة بالفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعياً وستنشر الهيئة أسماء كافة المترشحين بعد الفصل بالطعونات من قبل محكمة الاستئناف ليتسنى للناخبين الاعتراض ولمدة ثلاثة أيام لدى محكمة الاستئناف.


وأشار المومني إلى أن القوائم المترشحة للإنتخابات وبعد أن تصدر بشكل قطعيٍّ  لن تتأثر بحالات الانسحاب حتى لو نقص عدد المترشحين فيها عن العدد الذي أقرته الهيئة كحد أدنى في القائمة الانتخابية الواحدة  عند الترشح.

 

وأوضح أن آخر موعد لانسحاب القوائم الانتخابية والمترشحين هو قبل 10 أيام من يوم الاقتراع، حيث يتم حذف القائمة من دفاتر الاقتراع، أما المترشح الذي انسحب فيتم حذف اسمه من القائمة ومن دفاتر الاقتراع.


 




 

 


 

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