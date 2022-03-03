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الخميس، 03-03-2022 04:55 م

وزارة الخارجية: 636 أردنيا غادروا أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قام وفد من مجلس النواب برئاسة النائب خلدون حينا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، يُرافقه النائب شادي فريج، اليوم الخميس، ‏بزيارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وذلك للاطلاع على جهود خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة.

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واستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الوفد البرلماني، وأطلعهم على تطورات الأزمة منذ بدايتها والإجراءات والترتيبات والجهود التي تقوم بها الوزارة.


وقام الوفد البرلماني بزيارة خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة، حيث استقبلهم أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة ومدير إدارة العمليات والشؤون القنصلية والناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، والذي قدّم بدوره إيجازاً حول الإجراءات التي تضطلع بها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الأردنية المختصة بالتعامل مع هذه الأزمة، والمستجدات عليها، وإدامة الاتصال مع الأردنيين، وتلقي الاتصالات منهم، وتوجيههم من أجل أمنهم وسلامتهم.


واستعرض أبو الفول جهود السفارات، والموظفين الدبلوماسيين المتواجدين على المعابر الحدودية ‏مع أوكرانيا في كل من؛ بولندا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، والإجراءات والخدمات التي يتم توفيرها للأردنيين والذين تمكّنوا من الوصول إلى أيّ من المنافذ الحدودية، وبما في ذلك تقديم الخدمات اللازمة ومنها؛ صرف الوثائق، وتأمين حافلات النقل وأماكن الإقامة الملائمة تمهيداً لمغادرتهم إلى المملكة.


وذكر بأنه قد وصل عدد الأردنيين الذين عبروا الحدود من أوكرانيا، وبتسهيل من مندوبي الوزارة على المعابر، إلى (٦٣٦) شخصاً، في حين تمّ تسهيل سفر (٢٣٢) منهم إلى المملكة، لافتاً إلى طائرات الإخلاء ‏العسكرية التي توجّهت إلى رومانيا وهنغاريا بتوجيهاتٍ ملكية سامية وأخلت (١٤٠) مواطناً وعائلاتهم وعدد من الأشقاء الفلسطينيين.


ونّوه مدير العمليات أبو الفول إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الأردنيين، وشدّد على أن الوزارة على اتصالٍ مستمرٍ معهم وذلك لإطلاعهم بآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، مُؤكداً على أن الوزارة تستمر بتحديث المعلومات والتحذيرات للمواطنين.


وبدوره شكر النائب حينا الوزارة على الجهود المبذولة والحثيثة لمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا، وتقديم كافة أشكال الدعم والخدمات لهم.


وتحدّث النواب إلى الموظفين في وحدة مركز العمليات، وأطلعوا على آليات وإجراءات عملهم، وأشادوا بالجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة والمستمرة على مدار الساعة لوحدة مركز العمليات لتقديم أشكال الدعم والإسناد والخدمات للمواطنين الأردنيين في أوكرانيا وعلى المنافذ الحدودية.


 




 

 


 

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