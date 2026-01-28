وزير الداخلية: السجون مكتظة وليس لدينا رغبة بزيادة أعداد الموقوفين

وقال الفراية خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك اكتظاظ داخل السجون وليس لدينا رغبة في زيادة أعداد النزلاء فيها.
وأضاف أن المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة للحكام الإداري غير ملزمة للحاكم الإداري وهي دليل استرشادي فقط للمركز الأمني.
وأشار الفراية إلى أن صلاحية التوقيف الإداري تعود للحاكم الإداري وبإمكان الحاكم الإداري الإفراج عن الشخص بكفالة مالية أو إذا جرى الصلح بين الأطراف.
وبيّن أن التوقيف الإداري يأتي لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين أو حماية الأشخاص في حال وجود مشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر معدل قانون الكاتب العدل
-
فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور
-
وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ
-
أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل
-
جلبة تحت القبة بسبب تصوير هواتف النواب
-
الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني
-
القاضي يلتقي السفير الصيني
-
رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية