وزير الطاقة الأذربيجاني يؤكد للقاضي استعداد بلاده للتعاون مع الأردن بملفات امداد الطاقة

وأكد القاضي والوزير الأذربيجاني، متانة العلاقة بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وأن هذه العلاقة تدفع إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة، وتُشكل أساسًا لتطوير التعاون في مجال الطاقة.
وقال القاضي إن الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطويراً مستمراً للتشريعات الناظمة للاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء الذي حضره سفيري البلدين، جرى استعراض الإطار الأولي لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنتاج الطاقة وتصديرها وتوريدها، وتقييم فرص التعاون في قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وأكد الوزير الأذربيجاني أهمية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين الوزارات المعنية في أذربيجان والأردن، وتشكيل فريق عمل لتحديد مجالات التعاون المستقبلية.
وحضر اللقاء: السفير الأردني في أذربيجان عمر النهار، والسفير الأذربيجاني لدى الأردن شاهين شاكر عبد اللايف، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية النائب حسين كريشان، والنائبين عط الله الحنيطي، ومحمد بني ملحم، والعين عمر عياصرة.
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