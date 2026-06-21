وفد برلماني أردني يزور اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس

الوكيل الإخباري- زار وفد برلماني أردني برئاسة رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام بمجلس النواب حسين العموش اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة تونس والتقى مدير عام الاتحاد عبد الرحيم سليمان وعددا من مسؤولي الاتحاد.

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وأشاد العموش بجهود الاتحاد وهو ما جعله محلّ إجماع عربي.



بدوره قدم سليمان شرجا للوفد الأردني عن مهام الاتحاد وما ينجزه من فعاليات الى جانب تطور حجم التبادل الإخباري والبرامجي الى 33 ساعة إذاعية في اليوم، و12 حقيبة تلفزيونية يومية.