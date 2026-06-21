وفد برلماني أردني يزور اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس

وأشاد العموش بجهود الاتحاد وهو ما جعله محلّ إجماع عربي.
بدوره قدم سليمان شرجا للوفد الأردني عن مهام الاتحاد وما ينجزه من فعاليات الى جانب تطور حجم التبادل الإخباري والبرامجي الى 33 ساعة إذاعية في اليوم، و12 حقيبة تلفزيونية يومية.
وأشار أعضاء الوفد الأردني الى أهمية دور البرلمانات العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به اتحاد البرلمانات العربية في توحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود.
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