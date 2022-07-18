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الإثنين، 18-07-2022 11:41 ص

وفد نيابي برئاسة العتوم يشارك بمؤتمر دولي في نيويورك

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الوكيل الإخباري - شارك وفد نيابي برئاسة النائب المحامي زيد العتوم في المنتدى البرلماني في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة للعام 2022 الذي انعقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

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وعرض العتوم، الذي يرأس الوفد النيابي وجهة نظر الأردن فيما يتعلق بالهدف السابع عشر المتعلق بالشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك المتعلقة بدور البرلمان في الدفع بالتشريعات الرافدة لأهداف التنمية المستدامة وممارسة عمله الرقابي بكفاءة في ذلك المجال.


وأكد الوفد الذي يضم النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة والدكتور فيصل بصبوص وبسام الفايز، على ارتباط الهدف السابع عشر بأهداف أخرى من اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس عشر المرتبط بالعدالة وقوة المؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 


وقال العتوم دون أن يكون هنالك برلمان مُمكن من ممارسة دوره فلن يكون هنالك رقابة فعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً الى ضرورة تمكين البرلمان من ممارسة دوره عن طريق قيام الأمم المتحدة بنشر التوعية بين أعضاء البرلمان حول أهداف التنمية المستدامة.

 

واشار الوفد إلى ان الأردن حقق العديد من الانجازات في بعض أهداف التنمية المستدامة إلا ان هنالك تراجعا في أهداف أخرى والتي يجب العمل عليها كأولوية قصوى وخاصة تلك المتعلقة بالفقر والبطالة.


كما تم في المنتدى تقديم التقرير الطوعي للأردن لعام 2022 المُعد من قبل الحكومة الأردنية علما بان التقرير السابق تم تقديمه العام 2017.

 




 

 


 

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