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الأربعاء، 01-09-2021 12:45 م

وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب يغادر إلى بغداد

مجلس النواب


الوكيل الإخباري - يغادر الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد، وفد نيابي، برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات، في زيارة رسمية تستمر 4 أيام، بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

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ويجري الوفد مباحثات رسمية مع الحلبوسي، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة، كما يلتقي عددا من رؤساء الكتل واللجان والتيارات السياسية العراقية.


ويضم الوفد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي ورؤساء لجان، وممثلين عن الكتل النيابية.

 

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