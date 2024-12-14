وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة

الوكيل الإخباري- شارك وفد نيابي أردني، في جلسة عامة عقدها البرلمان العربي، اليوم السبت، في القاهرة.

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وأكد النواب مجحم الصقور وعلي الخلايلة وعطالله الحنيطي، موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية.