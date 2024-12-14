وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة

وأكد النواب مجحم الصقور وعلي الخلايلة وعطالله الحنيطي، موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية.
وشددوا خلال الجلسة على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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