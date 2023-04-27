وفد نيابي يعقد لقاءات مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي

الوكيل الاخباري - عقد الوفد النيابي، الذي يزور بروكسل حالياَ، لقاءات مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي، تركزت بمجملها على القضية الفلسطينية وسبل تحشيد الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين .



والتقى الوفد، مسؤولين في البرلمان الأوروبي، على رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ومقررة لجنة فلسطين في لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس وأعضاء المركز الملكي للعلاقات الدولية.



ويضم الوفد : النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة ميادة شريم، والنواب: جعفر الربابعة وعيد النعيمات وعبدالله أبو زيد وشادي فريج.

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