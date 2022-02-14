107 نواب تحدثوا خلال مناقشة الموازنة.. والتصويت مساء الاثنين

الوكيل الإخباري - تحدّث 107 نواب خلال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 تحت قبة البرلمان والتي استمرت 6 أيام، بحسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

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ورفع الصفدي، اليوم الاثنين، الجلسة الصباحية لمناقشة الموازنة، حتى الساعة 2:30 من عصر اليوم للاستماع إلى رد الحكومة على النواب.

وبعد الاستماع إلى رد الحكومة، يشرع مجلس النواب بالتصويت على الموازنة.

وتوقعت مصادر نيابية في حديث سابق لـ"الوكيل الإخباري"، إقرار مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 بالأغلبية.

وقالت المصادر إن عدد المصوتين على إقرار الموازنة سيتراوح بين 75-85 نائبا.

وطالب النواب في كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة، بضرورة دعم المواطنين ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوفير فرص عمل للشباب ومراعاة الشفافية والعدالة فيها، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة، وتحديث البنية التحتية في القطاعات الصحية والتعليمية ورفدها بالتعيينات والكفاءات.



ودعوا الحكومة إلى تبني استراتيجية واضحة حيال الوضع الاقتصادي، وتعزيز الأردن كبيئة جاذبة للاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال منحهم حوافز وتوفير تشريعات جاذبة وثابتة.



وانتقد نواب اعتماد الموازنة على جيوب المواطنين كرافد رئيس للإيرادات، واصفين الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام.



ورفضوا استمرار نهج الجباية وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي أخذت دون وجه حق، والعودة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وتخفيض الضرائب على المحروقات.



كما حث نواب الحكومة على دعم القطاع الزراعي والاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالقطاع والمزارعين.