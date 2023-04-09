30 سؤالا نيابيا في جلسة رقابية الإثنين

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الإثنين جلسة رقابية برئاسة أحمد الصفدي أدرج على جدول أعمالها 30 سؤالا نيابيا وإجابات الحكومة عليها، بعضها مؤجل من الجلسات الرقابية الماضية.

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والأسئلة المدرجة على جدول أعمال الجلسة مختصة بأعمال وزارات الإدارة المحلية، العمل، المياه والري، الاقتصاد الرقمي والريادة، السياحة والآثار، التخطيط والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الأشغال العامة والإسكان، الداخلية، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية.

وكانت الحصة الأكبر من الأسئلة من نصيب وزارات المياه والري والسياحة والآثار والصحة، فيما أدرجت أسئلة من اختصاص البنك المركزي، الملكية الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



والأسئلة التي أدرجت على جدول الأعمال كانت للنواب عودة النوايشة، ريما العموش، موسى هنطش، عدنان مشوقه، خير أبو صعيليك، فايزة عضيبات، مروة الصعوب، دينا البشير، عمر عياصرة، عمر النبر، روعة الغرابلي، خليل عطية، نضال الحياري، محمد السعودي، أحمد القطاونة، عمر الزيود، عماد العدوان، أيوب خميس، شادي فريج، ذياب المساعيد، ينال فريحات، رمزي العجارمة، ماجد الرواشدة، محمد الظهراوي، تمام الرياطي، عارف السعايدة، بسام الفايز، أحمد عشا، فريد حداد والنائب ناجح العدوان.