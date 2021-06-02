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الأربعاء، 02-06-2021 11:26 ص

أجوبة لجميع أسئلتك حول ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT من هواوي

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الوكيل الاخباري - لطالما كانت سلسلة ساعات WATCH FIT من هواوي حديث الجميع منذ إطلاقها العام الماضي.

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وأحدث إضافة لهذه السلسلة: ساعة HUAWEIWATCH FIT ELEGANT، ترتقي بالأمور إلى مستوى أعلى بمظهر جديد ومراقبة مستمرة لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2).

 

هل ترغب في معرفة المزيد عن ساعتك الذكية الجديدة؟ نحن نجيب على جميع الأسئلة التي قد تخطر في بالك.

 


ما الذي يجعل ساعة ELEGANTHUAWEI WATCH FIT تبدو بمظهر أفضل من ساعة HUAWEI WATCH FIT السابقة؟


كما يوحي الاسم، تتمتع ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بمظهر أكثر ثراءً من سابقتها.

 

يأتي هذا الإصدار الجديد بلمسة نهائية فخمة بهيكل ساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وسطح زجاجي مصقول.

 

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الساعة بلونين جديدين هما Frosty White وMidnight Black للحصول على أسلوب بسيط ومظهر متميز.


كيف تم تحسين ميزة مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، ولماذا هي مهمة؟


مع الساعة السابقة كانت مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)لفترة قصيرة ميزة يجب تشغيلها بشكل يدوي عند الحاجة.

 

ولكن مع ساعة HUAWEIWATCH FIT ELEGANT الجديدة، تعمل هذه الميزة بشكل مستمر طوال اليوم في الخلفية.

 

يمكن للمستخدمين الآن الحصول على تحديث متكرر لمستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، وحتى الحصول على تنبيه عندما تكون المستويات منخفضة للغاية.


هل هذا يعني أن عمر البطارية أقصر؟


حتى مع جميع ميزات المراقبة الصحية، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم(SpO2) طوال اليوم، ومجموعة واسعة من ميزات اللياقة البدنية قيد التشغيل، فإن عمر بطارية ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANTيصل إلى 10 ساعات متواصلة.


هل يستغرق شحن ساعة HUAWEI FIT ELEGANT وقتًا طويلاً؟


بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل، تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مع دعم لتقنية الشحن السريع من هواوي التي تسمح للمستخدمين بالاستمتاع باستخدام ساعتهم الذكية دون القلق بشأن وضعها لفترة طويلة على الشاحن.

 

في الواقع، يمكن أن يمنحك الشحن لمدة خمس دقائق يومًا كاملًا من الاستخدام المعتاد لساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT.


ما هي دورات اللياقة البدنية وميزات التتبع المتوفرة؟


تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مع مجموعة واسعة من ميزات تتبع اللياقة البدنية لأنواع مختلفة من التدريبات أو الدورات أو أنظمة التدريب؛ فهي مزودة بـ 96 وضعًا للتمرين، و12 فصلًا للياقة البدنية السهلة تم تطويرها لاستهداف جميع المشكلات الشائعة، بما في ذلك حرق الدهون وتخفيف التوتر في الكتفين والرقبة.

 

بالإضافة إلى ذلك، هناك 13 دورة تشغيل مدمجة للعدائين من جميع القدرات، والتي تحلل عدد الخطوات باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المدمج وأجهزة الاستشعار المتعددة، مع تقديم إرشادات الجري في الوقت الفعلي ونصائح التدريب.


هل هناك أي ميزة ذكية يمكن استخدامها في الحياة اليومية؟


تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مع مجموعة من الميزات الذكية للاستخدام اليومي. يتضمن ذلك تنبيهات الإشعارات للمكالمات والرسائل، ومصراع الكاميرا عن بُعد، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وكلها تهدف إلى توفير تجربة أسهل للمستخدم بشكل عام.


مع وضع كل هذا في الاعتبار، تُعد ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT خيارًا رائعًا لأولئك الذين يريدون ساعة ذكية جديدة مليئة بالمميزات.

 

تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في السوق الأردني بسعر 99 دينارًا أردنيًا، مع سماعات (مكبّر صوت) من نوع BT، وحامل هاتف نقال، ووصلة كهدايا مجانية، ويمكنك اقتناؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط:  https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

 




 

 


 

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