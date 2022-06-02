أجود أنواع الطعام والغذاء على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - هل تعلم أنه قد أصبح بإمكانك بيع وشراء كافة أنواع الطعام والمنتجات الغذائية بكل سهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لمغادرة منزلك؟ تقدم لكم منصة السوق المفتوح قسماً خاصاً لبيع وشراء هذه المنتجات تحت مسمى طعام وغذاء، وستجد فيه كل ما تحتاجه وكل ما يخطر على بالك من أغذية بأسعار مناسبة، والمميز في السوق المفتوح أنك ستتمكن من التواصل مع صاحب الإعلان بكل سهولة وبشكل مباشر دون أي تعقيدات.



عند الدخول إلى قسم طعام - غذاء على السوق المفتوح، ستعثر على كافة أنواع وأشكال الخدمات والسلع والمنتجات الغذائية التي تندرج تحت أقسام فرعية عديدة، ويشمل ذلك طبخات جاهزة، وعسل، وحلويات، وخضار وفواكه، وزيوت، وفيتامينات ومكملات غذائية، وأجبان، وتمور، بالإضافة إلى طعام - غذاء - أخرى الذي يشتمل على أي أنواع أخرى من المنتجات الغذائية.

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كيفية بيع المنتجات الغذائية على السوق المفتوح



يمكن القول بأنّ هذه القسم هو بمثابة سوق فعلي لشراء الأطعمة، وقد يكون هذا القسم فرصة جديرة بالكسب لمن يعملون في هذه المجالات سواء من المنزل أو في المحلات والمصانع والمزارع وغيرها؛ فإن أردت بيع المنتجات الغذائية محلياً وعلى نطاق واسع، ستتمكن من خلال السوق المفتوح الوصول إلى الفئات المستهدفة من المهتمين بالشراء دون أي عناء.



للبدء بالتسويق لمنتجاتك، ما عليك سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، وإن كنت تاجر تود التسويق لمحلك، أو إن كنت تمتلك بعض المنتجات وتريد بيعها بسرعة وسلاسة، يمكنك تسجيل الدخول والضغط على أضف إعلان الآن، ثم اختيار القسم المخصص وتعبئة المعلومات المطلوبة عن الإعلان وصوره، مع العلم أنّ السوق المفتوح يوفر مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته.

تشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



التواصل مع السوق المفتوح



يعد السوق المفتوح من أشهر وأفضل منصات الإعلانات المبوبة في الشرق الأوسط، فهو يقدم خدماته في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، لذا فإن التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للإعلان أو البحث أو التواصل مع الآخرين من بائعين ومشترين، هو الخطوة الأولى والأهم في عالم التسويق الإلكتروني لرفع نسب المبيعات وتحقيق الأرباح المرجوّة.



اختر ما تريده من الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك وابدأ بالتصفح، ويشمل ذلك كل ما يخطر على البال من بضائع وسلع، مثل الإلكترونيات والسيارات والعقارات وحتى الحيوانات الأليفة، واعرض سلعك أيضاً بشكل سريع وآمن.



للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.