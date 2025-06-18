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أخف، أنحف، وأقوى من أي وقت مضى: تعرّف على الجيل الأحدث من سلسلة ‘Galaxy Z’

ؤبا
سامسونج للإلكترونيات
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   مع تزايد تطلعات المستخدمين نحو هواتف ذكية تجمع بين التصميم العملي والتقنيات المتطورة، تدخل سامسونج للإلكترونيات عصراً جديداً من الابتكار مع سلسلة  ‘Galaxy Z’.  وبفضل التصميمات التي تجمع بين النحافة والخفة والمتانة، تواصل سامسونج إعادة تعريف مفهوم الأجهزة المحمولة، مدفوعة برؤية واضحة لتلبية الاحتياجات المتجددة للمستخدمين وتقديم أجهزة ترتقي بالأداء والتصميم في آنٍ واحد.

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ومنذ إطلاق أول جهاز ‘Galaxy Fold’ في عام 2019، قدّمت سامسونج مفهوماً جديداً للهاتف الذكي، يجمع بين سهولة الحمل والاستخدام، مع مساحة عرض واسعة تتيح للمستخدمين أداء المهام المتعددة بسهولة، كما لو كانوا يستخدمون جهازاً لوحياً. وجاءت هذه الخطوة استجابةً لرؤية طموحة تهدف إلى الجمع بين شاشة كبيرة وتصميم يسهل استخدامه في أي وقت ومن أي مكان. ولتحقيق ذلك، استلهمت سامسونج من تجارب صناعات مختلفة وطورت آلية طي قوية وموثوقة أثبتت أن شاشة الهاتف الذكي يمكن أن تكون قابلة للطي مع ضمان أعلى مستويات  الجودة والمتانة. وبفضل هذا الابتكار، أصبح بإمكان المستخدمين التنقّل بحرية وإنجاز أعمالهم، وإنشاء المحتوى بطريقة أكثر سلاسة ومرونة.


ومع تزايد الحاجة لأجهزة ذكية سهلة الاستخدام وعملية أثناء التنقل، تواصل سامسونج تطوير كل جيل من سلسلة ‘Galaxy Z’ ليكون أكثر نحافة وخفة، ومتانة. ويأتي هذا التطوير استجابة لتطلعات المستخدمين إلى هواتف قابلة للطي تجمع بين سهولة الحمل وكفاءة الاستخدام، بما يواكب نمط الحياة العصري.


تصل سلسلة ‘Galaxy Z’ هذا العام إلى مرحلة جديدة من التطوّر، مع إصدار هو الأكثر نحافة وخفة وتطوراً في تاريخ الأجهزة القابلة للطي، بتصميم فائق الدقة، وهندسة متقنة وجودة لا تضاهى.
استعد لتعيش تجربة ‘Ultra’ كما لم تعرفها من قبل.

 
gnews

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