أربعة أسباب تجعلنا نحب هاتف HUAWEI nova Y70 الأحدث من هواوي مع أطول عمر للبطارية والمتوفّر حاليًا في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث هاتف من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية؛ HUAWEI nova Y70، وهو العضو الجديد في سلسلة HUAWEI nova Y التي توفر أداء قويًا مع بطارية ضخمة بقوة 6000 ميللي أمبير وتدعم شحن هواوي فائق السرعة بقوة 22.5 واط، وشاشة عرض كاملة رائعة من هواوي مقاس 6.75 بوصة؛ لتمكّنك من الاستمتاع بعروضك المفضلة بكل تألّقها وحيويتها. يحتوي الهاتف أيضًا على نظام كاميرا ثلاثي قوي بدقة 48 ميجابكسل، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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يتوفر هاتف HUAWEI nova Y70 حاليًا في الأردن بثلاثة ألوان رائعة، هي: Pearl White، وCrystal Blue، وMidnight Black، لتختار منها ما يناسب ذوقك.



ثلاثة أيام بشحنة واحدة فقط

مع هاتف HUAWEI nova Y70، لا داعي للقلق بشأن نفاد البطارية! يمكن أن تستمر البطارية البالغة 6000 ميللي أمبير في الهاتف لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة. ورُغم كونها بطارية كبيرة، إلا أنها لن تستغرق وقتًا طويلًا لتمتلئ؛ وذلك بفضل الشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 22.5 واط الذي يمكّنك من الحصول على ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو المستمر بشحنة قصيرة لمدة عشر دقائق.



انغمس في التجارب الترفيهية

ستنبض جميع ألعابك وعروضك بالحياة مع شاشة العرض الكاملة الواسعة مقاس 6.75 بوصة في هاتف HUAWEI nova Y70؛ إذ يمكن للشاشة المسطحة بنسبة الشاشة إلى الجسم العالية 90.26% وثقب الكاميرا الضيق عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر لمنحك تجربة غامرة. يدعم الهاتف أيضًا تقنية اللمس المتعدد الرائدة في 10 نقاط ليمنحك استجابة سريعة أثناء اللعب. وتُعدّ هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في حالة الألعاب سريعة الخطى؛ حيث يمكن لوقت الاستجابة أن يحسم الفوز أو الخسارة.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الهاتف ميزة التعتيم الذكي والشاشة المضيئة ووضع الكتاب الإلكتروني، إلى جانب ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة.



لقطات مثالية باستخدام كاميرا ثلاثية مدعمّة بالذكاء الاصطناعي

يوفر لك هاتف HUAWEI nova Y70 مجموعة رائعة من الكاميرات لتعزيز إبداعك. فهو يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل عالية الدقة وكاميرا بزاوية 120° عريضة جدًا بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل. وتسمح فتحة العدسة 1.8/ f في الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل عالية الدقة بمزيد من الضوء عند التصوير في الليل.

ومع خوارزميات هواوي المحسنة، يعمل الهاتف على تحسين جودة الصور بشكل كبير. لذلك، حتى إن كنت تلتقط صورًا عكس الضوء أو في إضاءة خافتة، فإنّك ستحصل على صور نظيفة مع مجموعة ديناميكية كبيرة.

مع الكاميرا بزاوية عريضة جدًا في هاتف HUAWEI nova Y70، يمكن لمُحتواك أن يتناسب بسهولة أكثر بكثير في الإطار. فإذا كنت تود التقاط صورة جماعية أو التقاط صور عريضة واسعة، فلن يعترضها شيء من حافة الإطار. أمّا كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل، فتعمل مع خوارزمية بوكيه لإضافة تمويه إلى الخلفية، مما يسمح لموضوعك بالتميز. ونظرًا لأن الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تدعم أيضًا تأثير البوكيه، فستحصل على بعض صور السيلفي الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزمية الذكاء الاصطناعي من هواوي التقاط صور سيلفي بتفاصيل واضحة وتأثيرات تجميلية طبيعية، وتحسين المشكلات بذكاء مثل حدة الصورة والضوضاء الرقمية للحفاظ على التفاصيل في صورك الشخصية.



الكثير من المساحة للمزيد من الألعاب والأفلام الخاصة بك

إذا كنت من اللاعبين المتحمسين أو تحب مشاهدة الأفلام والعروض على هاتفك، فإن سعة التخزين الكبيرة التي تبلغ 128 جيجابايت على هاتف

HUAWEI nova Y70 كافية جدًا؛ فهي تتسع لتخزين ما يصل إلى 170 حلقة من مسلسل درامي و20000 أغنية عالية الجودة وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة. وليس ذلك فقط؛ إذ يدعم الهاتف أيضًا سعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة MicroSD، وهو مجهز أيضًا بتقنية EROFTS Super File Compression لضغط الملفات ليمكّنك من تحميل الأغاني المفضلة لديك، وأشرطة الفيديو، والألعاب بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف الذكي بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يحافظ على سلاسة الأداءسعء منولة حتى عند تشغيل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه.



بالإضافة إلى ذلك، يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها والعثور عليها وتنزيلها بسهولة.



يتوفر هذا الهاتف الذكي في الأردن حاليًا بسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن سماعة الأذن HUAWEI USB Type-C. ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض م