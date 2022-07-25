أفضل سوار ذكي لعام 2022 بسعر 49 دينارًا في الأردن: HUAWEI Band 7 هو الخيار الأفضل وإليك السبب!

الوكيل الإخباري - تقدم الأساور الذكية الحديثة العديد من الميزات الفريدة الموجودة في الساعات الذكية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المواصفات الخاصة مثل خفة الوزن والإحكام الفائق، ما يجعل ارتداؤها أكثر راحة طوال اليوم وكل يوم، خاصةً أثناء التدريبات وممارسة الرياضة. وتحظى أساور هواوي الذكية بشعبية كبيرة، لأنها تقدم أكثر من مجرد المميزات المذكورة سابقًا؛ حيث تتميز بتصميمها المذهل، وميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية، إلى جانب توفير شاشة أفضل من الأساور الذكية الأخرى وتجربة استخدام أسلس بشكلٍ عام. ويعكس سوار HUAWEI Band 7 حرص شركة هواوي على تلبية احتياجات الناس وتجاوز توقعاتهم في عام 2022 فيما يتعلق باستخدامات الأساور الذكية. ويتميز جهاز تعقب اللياقة البدنية العصري الجديد بمظهر رقيق وعصري ومتعدد الاستخدامات، وأداء بطارية قوي، والعديد من ميزات إدارة الصحة المفيدة الأخرى. لهذا السبب، نعتقد بأنه يمثل السوار الذكي المثالي في الأردن، بسعر 49 دينارًا فقط!

سوار ذكي فائق النحافة مع شاشة رائعة

HUAWEI Band 7 هو سوار ذكي فائق النحافة بسمك 9.99 ملم فقط، ويساعد التصميم المنحني خفيف الوزن في استقراره بشكلٍ مريح على معصمك؛ فهو يزن 16 جرام فقط دون الحزام، ويتميز بشاشة عرض كاملة بمقاس 1.47 بوصة مع إطارات فائقة النحافة لمنحك أقصى درجات الراحة، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 64.88% فقط لتعطيك تجربة بصرية رائعة واستثنائية. من ناحيةٍ أخرى، تجعل الحواف فائقة النحافة والشاشة الزجاجية المنحنية 2.5D، إلى جانب نسبة الشاشة إلى الجسم العالية، الشكل يبدو أكثر امتلاءً ما يُعزز جمالية السوار وأناقته.

يتوفر سوار HUAWEI Band 7 الذكي باللون Graphite Black وWilderness Green وNebula Pink وFlame Red ليلائم أسلوبك وملابسك.

عمر بطارية طويل يصل إلى أسبوعين

في سيناريو استخدام نموذجي، يوفر السوار عمر بطارية طويل يصل إلى 14 يومًا، ما يضمن للمستخدم إمكانية ارتدائه طوال اليوم مع الاستخدام المستمر، ومراقبة مؤشرات الجسم المختلفة، حتى أثناء النوم. ويمكن أن يستمر السوار بالعمل لمدة 10 أيام بشحنة كاملة، حتى لو تم استخدامه بشكل مكثف، كما أنه يدعم ميزة الشحن اللاسلكي، ما يجعله أكثر ملاءمة.

طريقة ذكية للعيش بصحة جيدة

إن التصميم الرائع وعمر البطارية الطويل ميزتان رائعتان جدًا، لكن معظم الناس يشترون الأساور الذكية لمساعدتهم في العناية بصحتهم. ويمكن لسوار HUAWEI Band 7 مراقبة مدى تشبع الأكسجين المحيطي، ما يسمح لك بضبط التذكيرات التلقائية لمستوى الأكسجين في الدم وتوفير مراقبة ذكية لمستوياته. وتتوفر في السوار أيضًا ميزة HUAWEI TruSeen™️ 4.0 التي تم تحديثها مؤخرًا لمتابعة معدل ضربات قلبك بسرعة وبدقة.

وبفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM ، يمكن لسوار HUAWEI Band 7 تقييم جودة النوم وتحديد ستة أنواع من مشاكل النوم النموذجية، في حين تراقب ميزة HUAWEI TruRelaxTM ، وهي خوارزمية خاصة بتتبع الإجهاد، مستويات التوتر لديك. ويأتي السوار مزودًا بميزة Healthy Living Shamrock، ما يوفر إدارة صحية مُخصصة من خلال تحديد أهداف يومية صحية متنوعة.

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تتبع اللياقة البدنية

إذا كنت تحب الركض أو التمارين بشكلٍ عام، فلديك بعض الأسباب الوجيهة لشراء سوار HUAWEI Band 7 الذكي؛ فهو مجهز بخوارزميات ™️TruSport HUAWEI لقياس مؤشر تدريب العدائين. ويُمكن لمؤشر قدرة التشغيل الجديد (RAI) قياس مستوى التحمل وأسلوب الركض لديك.



الراحة على معصمك

إذا لم تكن جميع ميزات الصحة واللياقة التي تم تحديثها كافية بالنسبة لك، فعلينا أن نشير إلى أن سوار HUAWEI Band 7 أصبح أكثر ذكاءً الآن، ذلك لأنه يدعم ميزات التحكم في الموسيقى، والتصوير عن بُعد، والتذكيرات (الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، وتطبيقات التواصل الاجتماعي)، والطقس، وساعة المنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت، والمصباح اليدوي، وميزة اعثر على هاتفي، والمساعد الصوتي، بالإضافة إلى الرد السريع، كل ذلك لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وكفاءة وملاءمة.



نظرًا لأن المستخدمين يعتمدون اليوم بشكلٍ أكبر على أجهزتهم القابلة للارتداء للمحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية، فإن سوار HUAWEI Band 7 الذكي بشاشته الرائعة وعمر البطارية الطويل، يجعله الخيار الأفضل. إذا كنت ترغب بالحصول على ميزات شبيهة بتلك الموجودة في الساعات الذكية ولكن بسعر أكثر جاذبية وبراحة السوار الذكي، فننصحك بسوار HUAWEI Band 7!