أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"

الأربعاء 2026-01-21 10:55 م

الأربعاء، 21-01-2026 09:51 م
الوكيل الإخباري-   أدرجت شركة أوبن أيه آي العالمية، اليوم الأربعاء، الأردن في مبادرة "التعليم من أجل الدول"، والتي تهدف إلى بناء أنظمة تعليمية وقوى عاملة جاهزة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان


جاء ذلك في إعلان للشركة خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وقالت الشركة خلال الإعلان إنها ستعمل مع عدد من الحكومات واتحادات الجامعات لدمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التعليمية بهدف تجويد العملية التعليمية وإعداد الطلاب لسوق العمل.

وتضم المجوعة الأولى ضمن هذه المبادرة إلى جانب الأردن كلا من إستونيا، واليونان، ومؤتمر رؤساء الجامعات الإيطالية (CRUI)، وكازاخستان، وسلوفاكيا، وترينيداد وتوباغو، والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن الدراسات تشير إلى أنه بحلول عام 2030، مدفوعاً بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيتغير ما يقرب من 40% من المهارات الأساسية التي يعتمد عليها العاملون اليوم. 

وبينت أنه ومن خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتدريب والبحث في البنية التحتية الأساسية للمدارس والجامعات، يمكن للأنظمة التعليمية أن تتطور جنبًا إلى جنب مع هذه التحولات وأن تُهيئ الطلاب بشكل أفضل للنجاح في عالم الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “أوبن إيه آي”، قد أبرمتا اتفاقية شراكة، لدعم المساعد الذكي التعليمي “سراج”، أحد مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي جرى إطلاقه بشكل تجريبي، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتسخير التكنولوجيا في الارتقاء بالمخرجات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت مطلع شهر تشرين الأول الماضي، المساعد الذكي التعليمي “سراج” بشكل تجريبي، والذي يعد أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح المساعد الذكي سراج، للطلبة والمعلمين، طرح الأسئلة والحصول على إجابات وتفاعلات دقيقة تستند للمناهج المدرسية الرسمية، مع توثيق مرجعي واضح لكل إجابة، بما يسهم بتجويد العملية التعليمية.

واستخدم المساعد الذكي، بحسب آخر الإحصائيات، من قبل أكثر من 200 ألف معلم وطالب خلال فترة تطوير المشروع، أجروا أكثر من مليون محادثة.

وتاليا رابط الاعلان:

https://openai.com/index/edu-for-countries/
 
 


