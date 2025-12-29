إستقبل عام 2026 من فوق السحاب

الإثنين 2025-12-29 06:12 م

الإثنين، 29-12-2025 04:09 م
الوكيل الإخباري-   لأن البدايات الجديدة تستحق رحلة لا تُنسى  أعدنا لكم العرض الأقوى احتفالاً برأس السنة الجديدة من الأردنية للطيراناضافة اعلان

🔥 تفاصيل العرض الحصري  :
💰 السعر: 106 دينار فقط (للاتجاه الواحد)
🧳 الوزن:  دلالك علينا! (30 كغم + 7 كغم حقيبة يد) 
🎟️ العدد: متوفر 200 تذكرة فقط
📌 شروط الاستفادة من العرض :
العرض مخصص للمجموعات (الحد الأدنى للشراء 10 تذاكر)
العرض متاح لمدة 3 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية
صلاحية الحجز: من اليوم وحتى تاريخ 01/01/2026.
📲 لا تفوت الفرصة المقاعد محدودة جداً! احجز الآن واجعل انطلاقة العام الجديد استثنائية.
الأردنية للطيران… We are your wings ✈️💙
 
 


