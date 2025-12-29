إستقبل عام 2026 من فوق السحاب

04:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758969 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- لأن البدايات الجديدة تستحق رحلة لا تُنسى أعدنا لكم العرض الأقوى احتفالاً برأس السنة الجديدة من الأردنية للطيران اضافة اعلان



🔥 تفاصيل العرض الحصري :

💰 السعر: 106 دينار فقط (للاتجاه الواحد)

🧳 الوزن: دلالك علينا! (30 كغم + 7 كغم حقيبة يد)

🎟️ العدد: متوفر 200 تذكرة فقط

📌 شروط الاستفادة من العرض :

العرض مخصص للمجموعات (الحد الأدنى للشراء 10 تذاكر)

العرض متاح لمدة 3 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية

صلاحية الحجز: من اليوم وحتى تاريخ 01/01/2026.

📲 لا تفوت الفرصة المقاعد محدودة جداً! احجز الآن واجعل انطلاقة العام الجديد استثنائية.

الأردنية للطيران… We are your wings ✈️💙

تم نسخ الرابط





