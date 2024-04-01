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الإثنين، 01-04-2024 12:14 م

إطارات كومهو تنال أعلى المراتب ضمن اختبار الأداء من الرابطة الألمانية للسيارات

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الوكيل الاخباري - كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء اطارات كومهو في المملكة، عن تحقيق إطارات كومهو لإنجاز جديد، وذلك إثر حصول إطار  ECSTA HS52على تصنيف عالي في أصعب اختبارات الاطارات في أوروبا مما يجعل إطار كومهو من أفضل الخيارات.

وذلك خلال اختبارات التصنيف لهذا العام حصل إطار ECSTA HS52 على المركز الثالث بتصنيف "جيد" ضمن الاختبار الذي أجرته الرابطة الألمانية للسيارات ADAC وحصل على المركز نفسه ضمن إختبار مجلة Auto Bild والتي تعتبر الافضل في مجال اختبار الإطارات.

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وينطوي هذا التصنيف على أهمية كبيرة، كونه يضع إطارات كومهو الكورية في خانة الأفضل أداءً من المصنّع الكوري الجنوبي، ولما يدلل عليه من مزايا استثنائية تتمتع بها إطارات كومهو، والتي ضمنت لها تصنيفها وسط منافسة شديدة مع 16 مصنّعاً. وبرهن نيل إطارات كومهو من فئة ECSTA HS52 لهذا التصنيف على أنها تعد الخيار الأفضل للحصول على قوة أداء وتحكم عالٍ وثبات كبير على جميع أنواع الطرق، تحت ظل مختلف الظروف الجوية، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدام في سيارات الصالون بالأخص الفاخرة منها، وفي السيارات الرياضية.


وقد جاء التصنيف الجيد لإطارات كومهو من مجلة Auto Bild بعد اختبار أدائها من بين 55 منتجاً قياس 205/55 R16، وهو القياس الذي يعد الأكثر شراء في أوروبا لأنه يناسب السيارات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من حيث مسافات الكبح القصيرة، والثبات في الظروف الرطبة والجافة. أما التصنيف الجيد للإطارات من قبل مجلة ADAC، فقد جاء بعد اختبار أدائها من بين 16 منتجاً قياس 215/55 R17 وباستخدام سيارة فولكس فاجن T-Roc، مع أخذ العديد من الجوانب والعوامل في عين الاعتبار، بدءاً من: سلامة القيادة، والأداء والثبات على الطرق الرطبة والجافة، والتوازن البيئي الذي يغطي المسافة المقطوعة، ومقاومة التآكل، والكفاءة، ومستويات الضوضاء والاستدامة.


هذا وتمتاز إطارات كومهو من فئة ECSTA HS52 بتصميمها بنقشات تسمح لها بالحفاظ على مستويات عالية من الثبات أثناء القيادة، وعلى ضغط الاحتكاك الأرضي الثابت، مما يقلل من الصدمات والضوضاء، فيما صمم الإطار بأسلوب يتيح له تعزيز أداء التوجيه، وبالتالي تحسين سلامة القيادة، والنتيجة: قيادة سلسة وآمنة.


وبهذه المناسبة، فقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، محمد عليّان عن سعادته للإشادة العالمية العالية التي استطاعت إطارات كومهو نيلها من خلال التصنيفات والمراكز المتقدمة، مؤكداً بأن إطارات كومهو تعتبر عنواناً للموثوقية والاستدامة، إلى جانب الجودة والكفاءة، مبيناً أن الشركة تحرص على تعزيز هذه المزايا من خلال الخدمة المتميزة التي تقدمها للزبائن، والمدعومة بالعديد من العروض المتنوعة التي تزيد من تنافسيتها أيضاً.

 

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