إل جي تنسحب من عالم الهواتف المحمولة عالمياً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" أنها ستغلق وحدة أعمالها الخاصة بتصنيع أجهزة الهواتف الذكية.

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وقد تمت الموافقة على قرار الشركة من قبل مجلس إدارتها.



وسيمكن قرار "إل جي" الاستراتيجي بالخروج من قطاع الهواتف المحمولة، من تركيز الشركة على مجالات أخرى آخذة بالنمو مثل مكونات السيارات الكهربائية، والمنازل الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي فضلاً عن المنصات والخدمات.



وسيظل مخزون "إل جي" الحالي من الهواتف متاحاً للبيع، فيما ستستمر الأجهزة الحالية في تلقي دعم ما بعد البيع وتحديثات البرامج لفترة زمنية تختلف حسب المنطقة.

وستعمل "إل جي" بشكل تعاوني مع الموردين وشركاء الأعمال طوال فترة إغلاق أعمال الهواتف المحمولة، وسيتم تحديد التفاصيل المتعلقة بالتوظيف على المستوى المحلي.



من الآن فصاعدًا، ستواصل"إل جي"الاستفادة من خبرتها في مجال الهواتف المحمولة وتطوير التقنيات المتعلقة في هذا المجال مثل 6Gللمساعدة في تعزيز القدرة التنافسية في مجالات الأعمال الأخرى.

سيتم أيضاً الاحتفاظ بالتقنيات الأساسية التي تم تطويرها خلال عقدين من عمليات أعمال الهاتف المحمول لشركة"إل جي"وتطبيقها على المنتجات الحالية والمستقبلية.



من المتوقع أن يتم الإنتهاء من إغلاق وحدة أعمال الهاتف المحمول بحلول 31 تموز على الرغم من أن مخزون بعض الطرازات الحالية قد يظل متاحاً بعد ذلك.