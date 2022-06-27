إنشاء 4 مراكز اتصال زين جديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الوكيل الإخباري - وُقِّع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم على اتفاقية مع شركة زين الأردن لإطلاق مبادرات تنموية ريادية ستعمل على توفير ما لا يقل عن (52) فرصة عمل جديدة للشباب والشابات الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك في اطار المبادرات التنموية التي تتبناها وتمولها الوزارة.

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وتتضمن الاتفاقية إنشاء(4) مراكز اتصال جديدة، تستضيفها مؤسسة التدريب المهني، منها مركزي اتصال في مدينة السلط ولواء الأغوار الجنوبية كمرحلة أولى خلال العام الحالي 2022، وإنشاء مركزين آخرين في لواء الكورة ومدينة مأدبا خلال العام القادم 2023.



ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ووزير العمل/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني السيد نايف استيتية والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن السيد فهد الجاسم.

وبين الوزير الشريدة أن هذه المبادرة جاءت تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للحكومة بضرورة وضع الخطط والمبادرات العملية بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة وخاصة بين فئة الشباب باعتبارها الاولوية القصوى، معتبرا هذه المبادرة ترجمة عملية وحقيقية للشراكة مع القطاع الخاص.



كما اضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه وضمن عملية التطوير والتحسين المستمر للوزارة، فقد تم استحداث وحدة متخصصة بتمويل المبادرات التنموية في الوزارة لتنفيذ تدخلات ريادية ونوعية ركيزتها القطاعات الواعدة والتي تمتاز بتسارع نموها وقدرتها على توفير فرص العمل المستدامة فيها.

كما تتضمن الاتفاقية قيام مؤسسة التدريب المهني بتوفير المساحات الكافية ضمن مباني المؤسسة في المحافظات المستهدفة لإنشاء مراكز الاتصال ، في حين تقوم شركة زين بإدارة المراكز وتغطية رواتب العاملين فيها، وشمولهم بالضمان الاجتماعي بدءاً من تاريخ افتتاح كل مركز.



واكد وزير العمل السيد نايف استيتية أن هذه المبادرة التنموية الهامة والتي تأتي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع القطاع الخاص ستمكن عددا من الشباب وابناء المحافظات والالوية من ايجاد فرص عمل مناسبة في مناطقهم، وذلك ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة والتي من شأنها الاسهام في الحد من البطالة، التي زادت حدتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا.



من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم حرص الشركة على إدامة الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع العام ضمن جهد تكاملي لخدمة المجتمع المحلي من خلال ما توفره مراكز اتصال زين من فرص عمل للشباب في محافظاتهم، مضيفاً بأن هذه الاتفاقية تأتي للبناء على النجاح الذي تحقق سابقاً من خلال مراكز اتصال زين في محافظات جرش وعجلون ومعان والبلقاء التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاقية التي وُقعت مع الحكومة في العام 2018، والتي وفرت منذ افتتاحها فرص عمل لشباب وشابات المحافظات، ومنحتهم الفرصة لإتقان مهارات خدمات الزبائن وخدمات الدعم الفني والتقني، ليكونوا متسلحين بالمهارات اللازمة في المجالات التي تشهد طلباً متزايداً في سوق العمل.



كما بين الجاسم أن توقيع الاتفاقية من جانب زين يأتي ضمن جهود الشركة المتواصلة لدعم المجتمع المحلي من خلال برامج ومبادرات مستدامة تسهم في تنمية المحافظات، حيث تركز الشركة في برامجها كافة على فئة الشباب وتحرص على تمكينهم بشتى الوسائل وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق هذه الغاية.